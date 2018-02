Pop: Eric Silver, versátil e bom de ouvir, uma surpresa

WHEN YOU'RE HERE

Universal

Preço médio: R$ 30

BOM

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A matriz do estilo de Eric Silver (foto) é James Taylor, que ouvia em Greensboro, na Carolina do Norte, antes de pegar o carro, viajar para Nashville e tocar com nomes da country music. Versátil, ele compôs até para a 'disco queen' Donna Summer, antes de passar por São Paulo, onde conheceu bandas independentes (ele fez arranjos para a NX Zero). Em When You're Here não há vestígios de emocore. São canções ao estilo de Bruce Hornsby (embora sem o brilho das letras do pianista e compositor de The Way it is). Silver não é militante como Hornsby. É um romântico nostálgico, que ouve Al Green (citado na faixa I Just Want to Be With You). A melhor faixa do disco, aliás, é um cover de Here Comes the Sun, de George Harrison, com batida reggae. Rock With You é James Taylor reciclado. Over My Shoulder, cover da canção de Mike Rutherford (Genesis), traz ótimas vozes de apoio. A surpresa, porém, é Silver cantando em português (O Que Tiver Que Ser Será) ao lado de Nathalia Siqueira, vencedora do reality show Country Show. Ele brinca com tanto ecletismo encerrando o disco com a instrumental Som de Gringo, em que mostra o que sabe na guitarra e mistura várias influências.