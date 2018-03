POP ELETRÔNICOO talento musical de Charlotte Gainsbourg

GAINSBOURG

STAGE WHISPER

Warner Music

Preço: R$ 29,90

BOM

Fruto da relação entre Serge Gainsbourg, tão genial quanto controverso músico francês, com a cantora e atriz Jane Birkin, Charlotte (foto) passeia entre as carreiras de atriz e cantora. Como no cinema foi laureada como melhor atriz por sua atuação em Anticristo (2009), seu lado musical costuma ser deixado de lado. Não deveria. Depois de lançar 5:55 (2006), trabalho em parceria com Jarvis Cocker, do Pulp, e o duo Air, veio IRM, lançado três anos depois. Ali, iniciou trabalhos com o mago Beck e, juntos, fizeram um trabalho extenso, cujas sobras de estúdio chegam no novo Stage Whisper: um disco polpudo que alia o material restante do último disco com faixas gravadas ao vivo, num total de 19 músicas. Soa como se Alison Goldfrapp cantasse para a banda Broadcast. Tudo, claro, com temperos franceses da chanson. Do material inédito, destaca-se a delicadeza de All The Rain, com percussão pesada e industrial, aliada a um lindo violão reverberando ao fundo. / PEDRO ANTUNES

