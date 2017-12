'Ponto de Vista' lidera bilheterias na América do Norte O suspense político "Ponto de Vista" ("Vantage Point") lidera as bilheterias da América do Norte neste fim de semana, enquanto os indicados ao Oscar "Juno" e "Sangue Negro" continuam atraindo um bom público pouco antes da cerimônia de premiação da Academia. Três outros filmes estrearam nos cinemas, mas foram ignorados pelo público: as comédias "Be Kind Rewind" ("Por Gentileza, Rebobine") e "Witless Protection", que ficaram na 7a e 13a posição, respectivamente, e "Charlie Bartlett", na 14a. "Ponto de Vista", que teve um marketing agressivo, mostra o assassinato de um presidente norte-americano de vários pontos de vista. O filme arrecadou estimados 24 milhões de dólares em três dias desde sua estréia na sexta-feira, anunciou a distribuidora Columbia Pictures. Como os recentes campeões de bilheteria "Jumper" e "Um Amor de Tesouro", os críticos detestaram "Ponto de Vista". Joe Morgenstern, do Wall Street Journal, disse que "o público, sem desconfiar de nada, é o alvo de mais uma campanha de marketing gigantesca em nome de absolutamente nada". William Hurt interpreta o presidente, enquanto Dennis Quaid e Matthew Fox interpretam agentes do Serviço Secreto na estréia no cinema do veterano da televisão Pete Travis. A Columbia, unidade da Sony, disse que ficou satisfeita com o resultado da estréia. O filme teve um custo de produção de cerca de 30 milhões de dólares, disse o estúdio. "JUMPER" CAI "Jumper", uma fantasia de ficção com Hayden Christensen no papel de um homem que pode se movimentar instantaneamente para qualquer lugar do planeta, caiu para a segunda posição, com 12,7 milhões de dólares. O total de arrecadação da produção da Fox está em 56 milhões de dólares. A adaptação infantil "As Crônicas de Spiderwick", da Paramount, ficou em terceiro lugar, com 12,5 milhões de dólares e 43 milhões de dólares no total. "Juno" empatou na sétima posição com "Be Kind Rewind", com 4,1 milhões de dólares. A comédia adolescente da Fox arrecadou 130 milhões de dólares em 12 semanas e concorre a vários Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. O drama "Sangue Negro" subiu duas posições e ficou em décimo, com 2,6 milhões de dólares no fim de semana e 35 milhões de dólares no total. O filme recebeu oito indicações ao Oscar, mesmo número de "Onde os Fracos não Têm Vez", que ficou na 12a posição, com 2,3 milhões de dólares e 64,2 milhões de dólares no total. Os dois filmes são co-produções da Paramount Vantage e da Miramax Films. Os outros indicados ao Oscar de melhor filme são "Michael Clayton", que já foi lançado em DVD depois de uma decepcionante bilheteria de 48 milhões de dólares, e "Desejo e Reparação", que rendeu 1,2 milhão de dólares, num total de 49,4 milhões de dólares. As estréias que não vingaram foram "Witless Protection", com 2,2 milhões de dólares, e "Charlie Bartlett", com 1,8 milhão de dólares.