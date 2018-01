Pompeia.Beat receberá bandas de rock instrumental

Além desses, o Rec-Beat no Recife abriu espaço para o power trio acreano Caldo de Piaba, que toca no dia 8 de abril no Studio SP, em São Paulo. Depois de Gabi Amarantos, de Belém do Pará, foi outra boa revelação do Norte do País, evidenciando, como disse o baterista Di Deus, que "a Amazônia está cheia de gente". Pode-se chamar o caldo da banda de "índio" rock, com elementos de surf music, funk clássico, samba-rock e gêneros de influência afro-caribenha, como lambada e guitarrada.

O guitarrista Saulim era um dos muitos entusiasmados com a quantidade de shows bons e a receptividade do público recifense. Com mais esta edição marcante, o Rec-Beat reafirma sua reputação de um dos melhores festivais de música independente do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - Pompeia.Beat. Choperia do Sesc Pompeia. Rua Clélia, 93, tel. 3871-7700. De hoje a sábado, 21 horas. R$ 6 a R$ 24.