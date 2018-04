Pombos destroem monumentos de Veneza

Os históricos monumentos e palácios de Veneza estão sendo danificados pela invasão de pombos na cidade, segundo uma denúncia da Superintendência de Arqueologia publicada neste sábado, 4, em um jornal local. Os pombos não somente sujam e destroem os monumentos com seus excrementos corrosivos mas também bicam as valiosas estátuas e baixos-relevos da cidade. A situação é ainda mais grave na famosíssima Praça de São Marco, onde estão alguns dos mais importantes monumentos da cidade, como a Basílica, o Palácio Ducal e a Biblioteca Marciana, e onde vivem dezenas de milhares de pombos. O jornal La Nuova Venezia explica que a Superintendência de Arqueologia da cidade, observando algumas fotos das restaurações que estão sendo realizadas na fachada do Palácio Real, se deu conta de que os baixos-relevos estão em alguns pontos completamente destruídos devido às bicadas dos pombos. Todas as estátuas analisadas apresentam lesões sempre nos mesmos pontos, no nariz e nos ombros, que é onde os pombos se agarram e afiam o bico, e nos locais onde há musgo e microalgas, que servem de alimento para os animais. Diante da destruição causada pelas aves, o responsável pela conservação da Basílica de São Marco, Ettore Vio, escreveu à Superintendência de Arqueologia para pedir que sejam tomadas medidas urgentes para acabar com a presença em massa dos pombos, pelo menos na histórica praça. Segundo o jornal, as autoridades concordam em que a principal medida será afastar da praça os vendedores de grão, que atraem muitos pombos para o local. Cada bolsinha de grão custa € 1 e garante a comida, todos os dias, para pelo menos dez pombos. Veneza é visitada a cada ano por 25 milhões de turistas. Giuseppe Bortolussi, assessor da Prefeitura de Veneza, confirmou ao jornal que "há uma emergência", por isso será realizada em setembro uma reunião com o responsável da Superintendência de Arqueologia para "buscar soluções para o problema".