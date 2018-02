Polônia leiloa fotos de famosos Parte de uma coleção de 4 mil fotografias feitas por Milton Green, que retratou personalidades como Marilyn Monroe, Cary Grant, Audrey Hepburn, Frank Sinatra, Marlene Dietrich, entre outros, nos anos dourados de Hollywood, será leiloada pela Polônia. A série é avaliada em US$ 700 mil. Essas fotos chegaram às mãos dos poloneses nos anos 90 como pagamento de uma dívida milionária e desde então estavam esquecidas num armazém em Nova York. A dívida foi contraída por um empresário de Chicago, acusado de enganar a Polônia no período de transição do comunismo para o capitalismo. Uma exposição será aberta lá em 6 de agosto. /EFE