Polonesa dá à luz em estação do metrô de Londres Uma polonesa tornou-se a segunda pessoa a dar à luz um bebê no metrô de Londres desde que foi inaugurado há 146 anos, informaram autoridades do setor de transportes nesta sexta-feira. Julia Kowalska viajava com sua irmã na linha Jubille em 19 de dezembro quando as contrações começaram. Ela desceu em uma estação no noroeste de Londres e deu à luz uma saudável menina no escritório do supervisor, assistida por uma equipe do ambulatório. O outro parto aconteceu em 1924, quando Marie Cordery nasceu em Elephant & Castle, segundo um operador do transporte londrino.