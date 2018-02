Pollack e Daves vão para o Oeste

15H30 NA GLOBO

(Autumn In New York). EUA, 2000. Direção de Joan Chen, com Richard Gere, Winona Ryder, Anthony Lapaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield, Jill Hennessy.

A bela atriz de Bernardo Bertolucci em O Último Imperador assina esta história sobre coroa, dono de restaurante, que se apaixona por jovem que está morrendo. Richard Gere e Winona Ryder não têm química e Joan Chen deve ter se dado conta disso. Ela tenta compensar carregando nos personagens secundários - alguns muito bons, e com atores ótimos -, e também caprichando no visual. As imagens do outono em Nova York enchem a tela de amarelos. Lindo de ver. Reprise, colorido, 103 min.

O Fantástico Mundo do Dr. Kellog

22 H NA REDE BRASIL

(The Road to Wellville). EUA, 1994. Direção de Alan Parker, com Anthony Hopkins, Bridget Fonda, Matthew Broderick, John Cusack, Dana Carvey.

Matthew Broderick e Bridget Fonda formam casal que, na virada do século 19 para o 20, se hospeda no spa do Dr. Kellog. Essa revisão do lendário criador dos corn flakes coloca em evidência os primórdios do culto

da saúde e do corpo. Embora insatisfatório - porque muito irregular -, o filme tem momentos ótimos e Anthony Hopkins passa um imenso prazer em

fazer o personagem. Anote aí - o diretor Alan Parker será jurado da Mostra de São Paulo, que ocorre no próximo mês. Reprise, colorido, 118 min.

O Ataque dos Tubarões

23H20 NA BAND

(Shark Alarm - Hai-Alarm auf Mallorca). Alemanha, 2004. Direção de Jorgo Papavassiliou, com Ralf Moeller, Julia Stinshoff, Gregor Bloéb.

Existe outro filme - de James A. Contner, de 2008 - com o mesmo título no Brasil. Este se passa em Mallorca, recanto paradisíaco no qual turistas e barcos começam a desaparecer misteriosamente. Somente um marinheiro que se afastou após a morte da mulher percebe o que está ocorrendo - Megalodon, um tubarão mítico e gigantesco, está fazendo novas vítimas. O horror, o horror. Reprise, colorido, 108 min.

Intercine

2H10 NA GLOBO

A emissora exibe o preferido do público entre - Assassinato no Presídio, de John Fasan, com Lou Diamond Phillips, Victoria Pratt e Martin Cummins, sobre mulher de militar que é esfaqueada até a morte numa base do Exército; o marido não aceita o veredicto oficial e resolve investigar, colocando a própria vida em risco; e Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de Jim Gillepsie, com Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr. e Anne Heche, primeiro de uma série de terror sobre quatro amigos que atropelam e matam um sujeito numa estrada costeira; eles jogam o corpo no mar e fazem um pacto de esquecer o caso, mas passado um tempo recebem mensagens ameaçadoras e começa a série de assassinatos.

Ao Despertar da Paixão

3H30 NA REDE BRASIL

(Jubal). EUA, 1956. Direção de Delmer Daves, com Glenn Ford, Ernest Borgnine, Rod Steiger, Valerie French, Felicia Farr, Charles Bronson.

Western que integra a boa série que o diretor Daves fez com Glenn Ford nos anos 1950. Antecede Galante e Sanguinário e Como Nasce Um Bravo, transpondo Otelo, de Shakespeare, para o Velho Oeste, onde o estancieiro Ernest Borgnine, instigado por Rod Steiger - o seu "Iago" -, desconfia de que sua mulher está tendo um caso com o caubói Ford. Daves era chamado de "documentarista do faroeste" por sua preocupação com a verossimilhança. Jean Tulard, no Dicionário de Cinema, tem toda razão - quem conhece a peça original poderá avaliar melhor a excelência da adaptação. Repare que, entre os coadjuvantes, está o jovem Charles Bronson, bem antes da fama. Reprise, colorido, 101 min.

Amanhã

A Globo exibe amanhã, no Intercine, o preferido do público entre - O Informante, de Michael Mann, com Al Pacino, Russell Crowe, Christopher Plummer, Diane Venora, Philip Baker Hall e Lindsay Crouse, sobre executivo que conhece o inferno ao expor os podres da indústria tabagista (EUA, 1999, fone 0800-70-9011); e A Última Fortaleza, de Rod Lurie, com Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Clifton Collins Jr. e Steve Burton, sobre militar condecorado que vai para a cadeia, após ser condenado injustamente, e que comanda rebelião contra o sádico diretor do estabelecimento (EUA 2001, fone 0800-70-9012).

TV Paga

Mais Forte Que a Vingança

23H25 NO TCM

(Jeremiah Johnson). EUA, 1072. Direção de Sydney Pollack, com Robert Redford, Will Geer.

Robert Redford fez vários filmes com o diretor Pollack, mas este é a obra-prima dos dois. Um pré-western que antecipa Dança com Lobos, sobre homem da montanha que sobrevive enfrentando a natureza hostil e os índios, dos quais vira inimigo de morte, no Oeste anterior aos pistoleiros. Pollack investiga

os mitos fundadores dos EUA.

O resultado é extraordinário. Reprise, colorido, 107 min.