Político mineiro ganha um perfil unidimensional

Silvio Tendler ficou conhecido como o cineasta da história recente do País. Em especial por Jango e Anos JK, dois exemplares do documentário político, que tiveram muito boa resposta de um público sempre um tanto refratário ao gênero.

Com Tancredo, Tendler prossegue no mesmo continuum histórico, pois Juscelino, Jango e Tancredo são personagens cujas trajetórias se entrecruzaram em muitos momentos. Cada qual ficou marcado na consciência imediata histórica por um clichê dominante. JK, o estadista do desenvolvimentismo; João Goulart, o estancieiro com ideias de esquerda incapaz de levá-las adiante, por isso derrubado pelo golpe militar de 1964. E Tancredo?

Bem, Tancredo Neves fica, na consciência nacional machucada pela ditadura muito menos como o conciliador capaz de operar a transição, depois da derrota da emenda Dante de Oliveira (que restabelecia a eleição direta do presidente), que pela agonia de 38 dias, e a morte que impediu a sua posse.

Não por acaso, Tancredo começa com as cenas diante do Incor, cujas imediações se transformaram em pátio dos milagres durante a doença do presidente. O tom perpassa o filme, que escolhe mais o caminho da emoção que o da reflexão. A trajetória do personagem, reconstruída com material de arquivo e depoimentos de colegas e parentes (o neto Aécio Neves tem papel de destaque) serve bem para forjar uma hagiografia. Presta-se menos à compreensão de um personagem muito rico da História brasileira, que, como os outros do seu quilate, comporta nuances e pontos de ambivalência. Arguto como era, Tancredo Neves talvez se espantasse com o perfil unidimensional que ganhou.