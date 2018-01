Politicamente Incorreto chega à Netflix Show de stand up de Danilo Gentili que fez bons números na web, Politicamente Incorreto chega agora ao catálogo da Netflix, com todas aquelas piadas que a TV aberta já não consegue abraçar. Afinal, onde é que crianças aficionadas pela Galinha Pintadinha e adultos dispostos a consumir um humor mais ácido se encontrariam em convivência tão pacífica, se não em um menu de vídeo sob demanda? Plataformas como Netflix, Now (Net) ou Sky Online fazem a mescla até a TV aberta não alcança. Na própria Netflix, onde uma parceria com a Disney acaba de ser firmada para a produção de Turbo como série exclusiva, derivada do filme, Rafinha Bastos é um dos conteúdos mais vistos.