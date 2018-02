Policiais filipinos usam gorro de Papai Noel

A polícia filipina encontrou um novo jeito de ter sua presença notada nas ruas de Manila: acrescentar um gorro de Papai Noel ao uniforme dos oficiais. Os policiais fazem patrulhamento em áreas populosas onde as taxas de criminalidade são altas. A incidência de crimes normalmente aumenta nesta época do ano. "Estamos usando o gorro para mostrar às pessoas que, nesta época do ano, nosso coração e nossa mente estão a serviço da nação filipina", disse o policial Giovanni Valera. A iniciativa da polícia filipina foi adotada apesar do estado de alerta declarado no fim de semana, depois que um grupo de soldados rebeldes invadiu um hotel de luxo em Manila na semana passada. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.