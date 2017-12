Polícia suíça encontra Van Gogh e Monet roubados em Zurique A polícia suíça encontrou duas das quatro pinturas a óleo de grandes artistas do século 19 que foram roubadas de um museu de Zurique, em um dos maiores roubos de arte da Europa. Os dois quadros, de Vincent Van Gogh e Claude Monet, foram localizados em um carro estacionado do lado de fora de um hospital psiquiátrico de Zurique, informou a polícia nesta terça-feira. As obras têm um valor estimado de 70 milhões de francos suíços (63,98 milhões de dólares). (Reportagem de Sven Egenter)