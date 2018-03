Jones morreu aos 27 anos, em julho de 1969. O corpo foi encontrado na piscina da propriedade do músico, em Sussex. Um juiz investigativo afirmou que Jones se afogou enquanto estava sob efeito de álcool e drogas. Há, porém, muita especulação sobre a causa da morte. O jornal "Mail on Sunday" informou que Scott Jones, que não é parente do músico, entregou 600 documentos à polícia relativos ao caso.