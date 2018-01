Polícia recupera telas roubadas do Masp em dezembro A Polícia Civil de São Paulo recuperou nesta terça-feira as duas telas roubadas do Museu de Arte de São Paulo no final do ano passado, informou a Secretaria de Segurança Pública. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, as obras de arte --uma tela do brasileiro Cândifo Portinari e outra do espanhol Pablo Picasso-- foram recuperadas por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) e dois suspeitos foram presos. Os quadros recuperados são "Retrato de Suzanne Bloch", concluída por Picasso em 1904, e "O Lavrador de Café", entregue por Portinari em 1939. (Reportagem de Eduardo Simões)