Polícia recupera busto de Rodin Um busto de bronze com a imagem de Augusto Rodin, esculpido por Camille Claudel, foi encontrado em uma loja de antiguidades perto de Lyon. De acordo com a polícia, a peça estava desaparecida há 13 anos. Foi roubada por dois homens em 1999, do museu Gueret, perto da cidade francesa de Clermont Ferrand. O busto, que pesa cerca de oito quilos e está avaliado em 1 milhão, foi descoberto no sábado, durante uma investigação na região sobre uma série de roubos. A relação entre os escultores Camille Claudel e Auguste Rodin é considerada um dos mais frutíferos casos de amor da virada do século 19. / REUTERS