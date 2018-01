Polícia prende 4 paparazzi que perseguiam Britney Spears Quatro fotógrafos foram detidos por condução imprudente de veículo depois de perseguirem a popstar Britney Spears num subúrbio de Los Angeles, informou a polícia na quinta-feira. A porta-voz da polícia de Los Angeles, Sara Faden, disse que os quatro estavam no meio de um grupo de paparazzi vistos dirigindo em alta velocidade no bairro de Mission Hills por volta das 23h30 (horário local) da quarta-feira, no rastro da cantora. "Britney Spears era parte do grupo, mas não estava dirigindo de modo imprudente", disse Faden. Ela informou que os quatro fotógrafos foram autuados em flagrante e instruídos a pagar fiança de 5.000 dólares cada. De acordo com o site de celebridades TMZ.com, Spears disse à polícia que um dos carros, que ela não soube identificar, pode ter tentado fazê-la sair da estrada. A cantora de 26 anos vem sendo seguida por paparazzi dia e noite há vários meses, enquanto sua vida profissional e pessoal vem desabando, após seu divórcio de Kevin Federline e a disputa entre eles pela guarda de seus dois filhos.