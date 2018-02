Polícia marcará data para autópsia de Amy Winehouse

A polícia londrina marcará nesta segunda-feira a autópsia da cantora Amy Winehouse, encontrada morta em sua casa no sábado.

A família aguarda a realização do exame para enterrar o corpo o mais rápido possível após a sua liberação, seguindo os preceitos do judaismo.

De acordo com os investigadores, a morte da cantora ainda é considerada "inexplicada". Um porta-voz da polícia disse que "seria inapropriado especular sobre a causa de sua morte neste momento".

Winehouse foi encontrada morta em sua casa, no bairro de Camden Town, no norte de Londres, no sábado.

Ao longo de todo o fim de semana, fãs prestaram homenagens em frente à residência da cantora e deixaram flores, mensagens de carinho e garrafas de vodca.

Há anos a artista de 27 anos vinha lutando contra o vício do álcool e das drogas.

Segundo informações da companhia oficial que monitora as vendas do mercado fonográfico na Grã-Bretanha, as vendas do CD Back to Black, o segundo da cantora, tiveram um aumento exponencial nas primeiras 24 horas após o anúncio da morte.

Cinco anos depois de seu lançamento, o álbum voltou às paradas de sucesso, alcançando a posição número 59.

As vendas de faixas singles do CD também dispararam.

'Lacuna'

Pedindo privacidade, a família emitiu no domingo um comunicado dizendo que está "desolada" e que a morte de Winehouse "deixa uma lacuna em nossas vidas".

"Nossa família está desolada pela perda de Amy, uma maravilhosa filha, irmã e sobrinha."

Artistas e celebridades se juntaram aos fãs de Winehouse para prestar homenagens à cantora.

O guitarrista dos Roilling Stones, Ron Wood, dedicou seu programa de rádio na Grã-Bretanha da noite de sábado à cantora. Wood disse que a morte "é uma perda muito triste de uma grande amiga com quem passei muito tempo junto".

Wood também disse que dedicaria uma apresentação de sua outra banda, o Faces, na cidade inglesa de Hurtwood, para Amy.

A cantora americana Carole King, de quem Winehouse gravou a canção Will You Love Me Tomorrow, descreveu-a como uma figura "muito talentosa", que levou uma vida "terrivelmente amaldiçoada".

O ator Russell Brand publicou em seu site que "perdemos uma alma linda e uma mulher talentosa".

Outras celebridades usaram suas contas no Twitter para se expressar sobre a morte da cantora.

Kelly Osbourne, cantora, apresentadora e filha de Ozzy, disse que estava "chorando por ter perdido uma das minhas melhores amigas".

"Te amo para sempre, Amy e nunca esquecerei quem você era de verdade." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.