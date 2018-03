Polícia liga falecido apresentador da BBC a 199 crimes

As revelações sobre Savile, morto no ano passado, provocaram indignação em toda a Grã-Bretanha, onde ele era muito conhecido desde a década de 1960, e abriram uma crise para a emissora pública BBC.

A investigação começou há dez semanas, por causa de um documentário, exibido em um canal concorrente, que denunciava abusos dele contra meninas pequenas em instalações da BBC e em um hospital onde ele fazia trabalho beneficente.

Desde então, 450 pessoas apresentaram novas acusações contra Savile, a maioria por abusos sexuais, segundo a polícia. O falecido apresentador é agora suspeito de 199 crimes, a maioria tendo crianças e adolescentes como vítimas.

"Esses níveis de denúncia de abuso sexual contra um só indivíduo são inéditos no Reino Unido", disse a polícia em nota.

Os detetives estão examinando três categorias de acusações: as que envolvem apenas Savile, que são a maioria; as que envolvem Savile e outros; e as que não têm ligação direta com Savile.

Até agora, seis homens foram detidos, e outro foi interrogado pela polícia londrina.

(Por Michael Holden)