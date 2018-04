Polícia francesa encontra telas de Picasso roubadas em Paris

Três obras do pintor espanhol Pablo Picasso (1891-1973), dois quadros e um desenho, roubados em fevereiro passado na casa de uma neta do artista em Paris, foram encontradas nesta terça-feira, 7, pela polícia francesa, conforme o site do jornal francês Le Figaro. Os ladrões foram presos, segundo o jornal. Avaliados em mais de 50 milhões de euros (R$ 150 milhões), os quadros foram encontrados aparentemente em bom estado, assim como o desenho Marie-Thérèse aos 21 Anos. O roubo ocorreu em 26 de fevereiro, na casa de Diana Widmaier-Picasso, uma das netas do pintor. Os óleos Maya à la Poupée (Maya com Boneca), um retrato de sua filha Maya de 60x40 centímetros pintado em 1938, e Portrait de Jacqueline, um retrato 170x150 centímetros de sua segunda e última mulher, Jacqueline, pintado em 1961, eram considerados impossíveis de serem vendidos no mercado de arte devido à sua notoriedade. Os quadros foram encontrados na casa de pessoas envolvidas em outros roubos de objetos de arte. Assim que foram roubadas, as obras foram reproduzidas imediatamente no site da Interpol e suas fotos publicadas na imprensa de todo o mundo. Em 1989, ladrões roubaram quatro óleos do pintor da casa de sua neta Marina na cidade francesa de Cannes, além de outras telas de Henri Matisse e uma de Auguste-René Rodin. As obras foram recuperadas quatro dias depois.