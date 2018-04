Polícia francesa acha pinturas de Picasso roubadas em fevereiro Autoridades francesas encontraram duas pinturas de Picasso que foram roubadas em fevereiro em Paris, da casa da neta do artista espanhol, informou o jornal francês Le Figaro na terça-feira, acrescentando que os ladrões foram presos. A polícia descobriu os retratos da filha do pintor, Maya, e de sua segunda mulher, Jacqueline, em Paris, na terça-feira, disse o jornal em seu site. Os dois trabalhos valem juntos 50 milhões de euros. Uma fonte da polícia confirmou que as obras roubadas de Picasso foram achadas em Paris, mas não deu detalhes. O Le Figaro informou que os ladrões, conhecidos da polícia por outros casos de roubos de arte, tiraram as pinturas das molduras e as enrolaram. Os trabalhos, identificados como "Maya a la poupee" (1938) e "Portrait de femme, Jacqueline" (1961), foram roubados em fevereiro da casa de Diana Widmaier Picasso, filha de Maya, enquanto ela dormia. Na terça-feira autoridades também encontraram um desenho de Picasso que havia sido roubado em fevereiro, disse o Le Figaro. "As pinturas vão voltar à família Picasso", disse o advogado de Widmaier Picasso, segundo o jornal. Picasso, que passou muito tempo de sua vida na França, morreu em 1973. Seus trabalhos estão entre os mais caros do mundo.