Polícia Federal faz reconstituição de roubo em museu A Polícia Federal realiza à tarde a reconstituição do roubo das obras de arte do Museu Chácara do Céu, situado na Rua Murtinho Nobre, em Santa Teresa, e vinculado ao Ministério da Cultura. O crime ocorreu no último dia 24, quando quatro homens armados renderam funcionários e visitantes do museu e levaram quatro telas consideradas as mais valiosas do acervo, dos pintores Pablo Picasso, Salvador Dali, Claude Monet e Henri Matisse, além de um livro com ilustrações de Picasso. As investigações estão a cargo da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Cultural da Polícia Federal.