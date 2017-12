Polícia faz busca em casa de personalidade britânica Cliff Richard

Policiais disseram que a ação na propriedade de Berkshire, sudoeste de Londres, foi motivada após receberem “uma alegação de natureza sexual datando dos anos 1980 envolvendo um garoto que tinha menos de 16 anos à época”.

Richard, de 73 anos, confirmou que sua propriedade era objeto de busca e emitiu um comunicado dizendo que a alegação era “completamente falsa”.

“A polícia foi ao meu apartamento em Berkshire hoje com avisar, exceto, ao que parece, para a imprensa”, disse ele.

“Além de declarar que a alegação de hoje é completamente falsa, não seria apropriado dizer nada mais até que a investigação da polícia seja concluída."

Richard, que estava fora do país na hora da busca, disse que vai cooperar com a polícia se quiserem falar com ele.

A polícia disse não ter feito prisões relacionadas à busca.

(Por William James)