Polícia encontra quadros roubados de Van Gogh e Monet

Duas das quatro obras roubadas no último dia 10 de fevereiro de um museu privado em Zurique foram encontradas em um carro abandonado. Os quadros recuperados pela polícia suíça são Pinhão em Flor (de 1890), de Vincent Van Gogh, e Campo de Papoulas Perto de Vétheuil, (de 1879) de Claude Monet. Os dois quadros foram descobertos na noite de segunda-feira no banco traseiro de um carro abandonado no estacionamento de um hospital psiquiátrico de Zurique. Segundo Imogen Foulkes, correspondente da BBC em Berna, a polícia foi chamada ao local quando um funcionário do hospital notou que o carro estava destrancado e estacionado há muito tempo. As pinturas foram colocadas no banco de forma visível, estavam em boas condições e ainda traziam o vidro de proteção que tinham quando ainda estavam no museu. As outras duas obras roubadas - Conde Lepic e suas Filhas (1871), de Edgar Degas, e Rapaz de Colete Vermelho (1888), de Paul Cézanne - ainda permanecem desaparecidas. Fortunas O hospital psiquiátrico onde as duas obras foram encontradas não fica muito longe do museu que abriga a famosa coleção Emil Buehrle, de onde os quadros foram roubados. A polícia isolou a área em volta do hospital psiquiátrico, depois que o carro foi descoberto pelo funcionário da clínica. Os quadros foram identificados por Lukas Gloor, o diretor do museu, depois de uma inspeção detalhada. Gloor afirmou que as obras roubadas no dia 10 de fevereiro são tão conhecidas que será impossível tentar vendê-las. Os três ladrões que levaram os quadros ainda estão foragidos. A pintura de Cézanne está avaliada em mais de US$ 90 milhões, é a mais valiosa entre as obras roubadas e era o destaque da coleção. No total, os quatro quadros estão avaliados em US$ 160 milhões. O roubo ocorreu apenas alguns dias depois de dois quadros do espanhol Pablo Picasso terem sido roubados de uma exposição perto de Zurique. As telas de Picasso - Cabeça de Cavalo e Copo e Jarra - foram levadas de uma exposição na cidade de Pfaeffikon na semana anterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.