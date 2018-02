Polícia encontra dois tigres em geladeira em Hanoi A Polícia encontrou dois tigres congelados em uma geladeira e dois caldeirões de sopa cheios de ossos de animais em uma cozinha em Hanoi, informaram jornais vietnamitas na quarta-feira. A mulher de 40 anos confessou que contratou três especialistas para cozinhar ossos de tigre para produzir remédios tradicionais que ela vendia por cerca de 800 dólares cada 100 gramas. A polícia prendeu a mulher e três cozinheiros. A mulher guardou os tigres em uma geladeira dentro de seu apartamento e os cozinhava fora do prédio em uma área onde as pessoas frequentemente se reúnem para comer mingau no café da manhã. Embora o Vietnã seja signatário de um tratado para proteção de espécies ameaçadas, animais e partes de animais ainda são contrabandeadas em países vizinhos e no próprio país para a fabricação de remédios. "Ela estava fazendo isso de forma pública há muito tempo", disse um vizinho, de acordo com o jornal Tienphong. "O cheiro da cozinha empesteou a vizinhança." Os dois tigres adultos da Indochina, pesando 250 quilos e com um valor estimado de 20 mil dólares cada, podem ter sido comprados em Mianmar ou Laos, informaram autoridades, de acordo com reportagens. (Por Nguyen Nhat Lam)