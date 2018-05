Polícia britânica prende 2 suspeitos perto da casa de Joss Stone

A polícia de Devon e Cornwall recebeu um alerta de moradores locais e prendeu a dupla na cidade de Cullompton, no condado de Devon, na manhã de segunda-feira.

Os homens, de 30 e 33 anos, foram detidos inicialmente por porte de uma arma e por estarem equipados para roubo e assalto.

"Como resultado dos interrogatórios, os dois homens agora estão detidos pelos crimes de conspiração para roubo e conspiração para assassinato", disse um comunicado da polícia.

"Detetives criminais estão continuando com a investigação."

Segundo o jornal The Sun, os suspeitos estavam envolvidos em um suposto plano para sequestrar Stone, de 24 anos, que já vendeu cerca de 11 milhões de álbuns e tem fortuna pessoal estimada em cerca de 9 milhões de libras (15 milhões de dólares).

"Eu gostaria de agradecer a todos pela preocupação, mas estou muito bem e seguindo a vida como de costume enquanto a polícia continua com suas investigações", disse Stone em comunicado.

Não ficou claro se ela estava em sua casa, na região de Cullompton, na segunda-feira.

Stone compareceu ao casamento real do príncipe William com Kate Middleton em abril, e começará uma turnê no próximo mês.

