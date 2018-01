Polícia britânica ajuda a expulsar Naomi Campbell de avião A polícia britânica retirou a supermodelo Naomi Campbell de um avião no aeroporto de Heathrow, em Londres, após ela ser expulsa da aeronave, nesta quinta-feira. "A polícia foi chamada para retirar um passageiro de um vôo da British Airways nesta tarde", disse um porta-voz da empresa aérea à Reuters. A polícia disse que eles prenderam uma passageira suspeita de tentar agredir uma autoridade, mas se recusaram a dar mais detalhes. Fontes do aeroporto identificaram a passageira como sendo Campbell, que estava num vôo da British Airways com destino a Los Angeles. (Reportagem de Andrew Hough)