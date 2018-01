Polícia alemã investiga molho de kebab após agressão

A polícia pegou uma mostra do molho de uma barraca de kebab na estação central de trem de Bremen, depois que um vendedor atirou o molho nos olhos de um freguês durante uma briga sobre guardanapos.

"Legalmente, a questão sobre se a quantidade de pimenta no molho de kebab é normal ou capaz de provocar danos corporais deve ser verificada", disse a polícia da cidade, que fica no norte da Alemanha, nesta sexta-feira.

Autoridades interromperam a briga, que começou depois que um jovem de 23 anos limpou as mãos sujas na barraca de kebab, depois que o vendedor se recusou a lhe dar um guardanapo de papel. O vendedor respondeu atirando um punhado de molho no rosto do homem.

Os olhos das vítimas ficaram imediatamente vermelhos e a polícia está investigando por que a briga por guardanapo começou, disse um porta-voz. Os dois envolvidos na briga podem ser acusados.