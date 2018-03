Polêmico Oswald O Museu da Língua Portuguesa inaugura na terça a mostra Oswald de Andrade: O Culpado de Tudo, sobre a vida e a obra do escritor paulista, um ativos criadores da Semana de Arte Moderna de 22. A exposição, com curadoria de José Miguel Wisnik, é formada por núcleos que tratam de temas diversos, como a boemia, a vanguarda, as mulheres e a Semana de 22 na trajetória do criador da chamada Poesia Pau-Brasil. A mostra ainda tem curadoria adjunta de Cacá Machado e de Vadim Nikitin e consultoria de Carlos Augusto Calil e de Jorge Schwartz. / C.M.