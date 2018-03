Polêmica sobre vídeo de Cicarelli vai parar no Wikipédia A modelo brasileira Daniella Cicarelli voltou a ser o centro das atenções da mídia nacional e internacional nos últimos dias. Isso porque um vídeo em que ela aparece em cenas de "amor explícito" em uma praia espanhola com seu namorado, o empresário Renato Malzoni, de 33 anos, foi amplamente divulgado na internet. A polêmica foi tamanha que o site Wikipédia - enciclopédia virtual livre em que qualquer pessoa pode publicar e editar artigos -, em sua versão em inglês, no artigo "Daniella Cicarelli", já possui um tópico voltado apenas ao caso. Intitulado "Spain Beach Sex Scandal" ("Escândalo sexual em praia espanhola"), tópico cita o filme foi postado no site de vídeos YouTube e horas depois retirado do ar. No entanto, segundo o artigo, ele pode ser visto em diversos sites. O vídeo foi feito pelo paparazzi espanhol Miguel Temprano e vendido para a TeleCinco, da Espanha. Em entrevista ao programa "Dolce Vita", da emissora, Temprano disse que registrou as imagens a 150 metros do casal. "Fiquei 21 minutos filmando", informou o videomaker. Casamento O Wikipedia cita também na "página de Daniella" o escândalo envolvendo seu casamento com o jogador de futebol Ronaldo, ocorrido em janeiro do ano passado. Em uma cerimônia reservada apenas para íntimos do casal, Daniella se desentendeu com a modelo brasileira Caroline Bittencourt, namorada de um grande amigo de Ronaldo, o empresário Álvaro Garnero. Caroline, foi obrigada a se retirar da festa acompanhada do namorado. Segundo entrevista dada na época pelo empresário, Daniella tinha ciúmes de Caroline porque ambas namoraram o empresário João Paulo Diniz.