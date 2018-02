Polêmica muda foco da série de dr. Drauzio

70% das cenas

de Sansão e Dalila, próxima minissérie bíblica da Record, estão sendo gravadas no Nordeste. A produção tem estreia prevista para janeiro.

"Vamos fazer a campanha: Natal Sem Simone!" Rodrigo Scarpa, o repórter Vesgo do Pânico, no Twitter, querendo fugir do hit "Então é Natal..." da cantora.

A Net está negociando a entrada do canal Sony HD em seu line up ainda para este ano.

Piada na festa de lançamento da nova novela das 6 da Globo, que estreia hoje: "A Globo está lançando Araguaia e a Record fará Paraguaia, com Larissa Riquelme como protagonista."

O concurso Musas do Brasileirão ganha nova edição no Caldeirão do Huck a partir do dia 23 de outubro, com direito a partida de futebol com famosos e as 20 candidatas que disputam a coroa.

Ainda é assunto entre concessionários de espaço na TV a não renovação do contrato do Best Shop TV na TV Gazeta. A locação de espaço rendia para a emissora cerca de R$ 5 milhões mensais.

Dezembro se aproxima e com ele, o final de contrato de muitos artistas do SBT. Hebe, Ratinho, Isabela Fiorentino, todo mundo já quer sentar para conversar com Silvio Santos.

As Tontas não Vão para o Céu chega ao fim no dia 22 de outubro. Adeus novelas mexicanas no SBT? Não. No dia 25 entra no ar outro folhetim enlatado, Camaleones, que conta a história de uma jovem órfã que se vira com trambiques - e roubos - para sobreviver.

Além de Busão do Brasil e The Phone, reality que a Band pretende lançar em 2011, Edgar Picoli tinha a promessa de ganhar um outro programa na emissora, musical, nos moldes do Circo do Edgar, que ele comandava no Multishow.

As séries Glee e FlashForward são fortes candidatas a entrarem na programação de férias da Globo, em janeiro.

Mais mudanças na grade da Cultura: Sr. Brasil, de Rolando Boldrin, sai das terças paras as quintas-feiras, às 22 horas.