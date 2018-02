Polaroides de Pola

Mais falada que lida, Pola desfilou sua beleza - e sua verve - pelas ruas de Paraty, que fotografou deliciada com uma câmera digital. A autora de As Teorias Selvagens, romance filosófico e tecnológico sobre o universo de geeks, hackers e blogueiros, só lamentou não poder usar o aplicativo Instagram de seu iPhone 4, com problemas técnicos. Na sexta, ela participou de uma emocionante mesa com o português valter hugo mãe e o mexicano Ángel Gurría-Quintana.

Na véspera, porém, Pola já não conseguia escapar dos flashes. Pouco antes de sua coletiva de imprensa, topou ir ao jardim, fez poses de modelo e emaranhou-se nas folhagens diante dos fotógrafos. "A minha foto prefiro não fazer assim", brincou o circunspecto ensaísta mexicano Enrique Krauze, colega de Pola no catálogo da editora Saraiva.

"Meus personagens são seres contemporâneos, que trocam fluídos e informações livremente. Eu não poderia ter a atitude de um Jorge Luis Borges porque não sou um cego de 80 anos", explica ela, candidamente. Formada em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, Pola gosta de dizer que vê a cultura como uma forma de guerra, a qual se disputa de corpo e alma. Mas jura que em várias ocasiões sente-se tímida diante da exposição pública e que se surpreendeu com o assédio na Flip. "Tomo como gentileza de homem brasileiro."

Na quinta, caminhando distraída pelas pedregosas calçadas da cidade, mal notou o elogio do cartunista Laerte, que passava paramentado em seus trajes femininos após participar de um debate sobre crossdressing. "Que meia-calça linda!", gritou ele, cobiçando a peça cor de pele ornada com pontos, interrogações e cifrões que Pola trajava. A propósito, a escritora nega a história de que pretendia adquirir aqui um minúsculo biquíni brasileiro. "Não tenho coragem, nem troco o meu maiô Marc Jacobs azul, de peça única", ri.

Nos dias que flanou em Paraty, Pola Oloixarac devorou uma exquisita moqueca de peixe, encantou-se ao ver semelhanças entre a antropofagia oswaldiana e o modernismo de Borges - "me diverte ver como as culturas brasileira e argentina não dialogam mas falam um pouco a mesma coisa" - e ironizou o cancelamento da vinda do italiano Antonio Tabucchi por causa do imbróglio Cesare Battisti: "Pensei em não vir por causa da polêmica Maradona-Neymar".

Quando a conversa estético-literária já se aproxima do fim, esta fervorosa torcedora do Boca Juniors exclama: "Esqueci de falar dos macaquitos!". Antes que o interlocutor proteste contra algum recalcitrante preconceito portenho, ela explica: prometeu ao dono da Pousada Pardieiro relatar à imprensa o misterioso envenenamento de uma família de saguis que se empoleirava nos telhados da hospedaria. Pede, compungida, que um funcionário mostre o único sobrevivente, batizado pela escritora de Fredo.

"É por causa do frio que passei todas as noites aqui", diz a musa, que mora na gelada Bariloche, mas não se acostuma à vida sem calefação.