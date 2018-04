Polanski inicia novo filme hoje em Paris

Roman Polanski começa hoje, em Paris, as filmagens de seu novo filme, Carnage, adaptação de O Deus da Matança, de Yasmina Reza, com Kate Winslet e Jodie Foster no elenco. Polanski trabalhou no roteiro durante os sete meses em que ficou em prisão domiciliar em um chalé na Suíça, após ser detido pela acusação, nos EUA, de ter mantido relações sexuais com uma menina de 13 anos em 1977. O longa conta a história de duas amigas que tentam superar diferenças quando o filho de uma delas golpeia a outra no parque. No dia 25, o cineasta faz uma pausa nas filmagens para a cerimônia do César, em que seu O Escritor Fantasma concorre em oito categorias.