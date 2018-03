Pola Ribeiro é o novo secretário do Audiovisual do MinC

A Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura terá como chefe o cineasta e produtor Pola Ribeiro. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área, foi diretor do Instituto de Radiodifusão da Bahia e já produziu mais de 40 filmes.

Pola entra no lugar de João Batista da Silva, interino que estava no lugar de Leopoldo Nunes, também cineasta. Seu trabalho vai se dar em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e sua pasta deve cuidar não só de temas relacionados diretamente com a produção cinematográfica, mas também comunicações, TV pública e festivais do segmento.

Pola já afirmou que pretende continuar projetos que julgue interessantes, citando a Cinemateca de São Paulo e o Centro Técnico de Audiovisual do Rio. Ele segue o discurso do ministro Juca Ferreira quando diz que pretende ouvir antes de agir. Sua primeira ação na Secretaria deverá ser a criação de rodadas com diretores e produtores para levantar os principais problemas da área.

De acordo com o MinC, a posse será logo após o carnaval.