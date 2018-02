Pola Oloixarac: linda e erudita, a musa da Flip

Pola Oloixarac feriu brios mais entusiastas da esquerda argentina e foi acusada de debochar da história do país quando seu romance saiu, em 2008. Disseram também que escrevia como homem. Numa acusação mais grave, houve quem afirmasse logo que ela era homem - ou melhor, que o verdadeiro autor de seu As Teorias Selvagens (Benvirá) era Cesar Aira ou Rodolfo Fogwill, e que a assinatura de Pola não passava de truque para atrair mídia.

A estreia literária da argentina, que participa depois de amanhã da Flip, foi tudo, menos discreta. Os dois chamarizes iniciais apareciam estampados na edição original de seu romance: o aval do respeitado crítico literário Daniel Link e a foto da autora. Porque Pola, a esta altura quase todos que seguem o noticiário sobre a Flip sabem, é muito bonita. E uma estreante jovem, linda e elogiada por gente como Link e Ricardo Piglia não é algo que passe despercebido.

Daí para que a questão política embutida no livro causasse desconforto foi um passo. A intrincada narrativa inclui uma crítica à forma como a Argentina lida com a memória recente, com apego a uma ideologia que Pola, filha e sobrinha de ex-militantes, vê ultrapassada - na trama, cria-se um game em que cada jogador vive um personagem dos tempos de ditadura, como Escritor Revolucionário e Peronista de Toda Vida. Para os críticos, estava definido: a autora do livro podia até não ser homem, mas era de direita.

"Isso é ridículo. Não sou de direita, porque é impossível ser latino-americano e ser de direita com tantos problemas e tantas coisas a resolver. Quem critica a esquerda, na verdade, critica uma ultraesquerda. A mim não parece bem a ideia de intelectuais oficiais, por exemplo. É uma contradição em termos", disse Pola, de 33 anos, ao Estado anteontem, já em São Paulo, de onde segue hoje para Paraty.

Formada em filosofia, especialista por afinidade em tecnologia, Pola não fica mal no papel de musa da Flip. Chega para a entrevista com um casaco preto que não basta para o repentino frio paulistano (ela mora com o marido em Bariloche, mas lá, ressalta, tem mais agasalhos no armário), calça jeans e sapatos vermelhos, e o forte delineador nos olhos mais o batom vermelho e os cabelos cuidadosamente desarrumados a deixam com o ar de uma Amy Winehouse discreta. Pede ao fotógrafo do Estado que a deixe bonita e, como qualquer moça vaidosa, quer ver as imagens.

Mas, sempre gentil, ela expressa genuína decepção ao ouvir que as primeiras páginas de As Teorias Selvagens exigem uma leitura mais lenta de quem não tem tanta familiaridade com os conceitos antropológicos e filosóficos salpicados pela trama - o excesso de referências rendeu uma ressalva ao romance numa elogiosa resenha de Beatriz Sarlo. "Você acha?", lamenta Pola, e se põe a explicar. "O livro me apareceu como experimental desde o começo. Queria fazer música com a consciência do leitor, fazer com que ele entrasse num ponto e pensasse em questões antropológicas, e então partisse para um tom mais narrativo. Queria que os tons distintos criassem um tipo de tensão, num livro que subisse e baixasse numa mistura de gêneros."

Daí já se deduz que a obra não é de definição fácil. A trama é narrada por uma jovem que tenta seduzir um professor decadente refazendo uma teoria que ele roubou de outro. De tempos em tempos, o foco passa para um casal de geeks adolescentes muito, muito feios. que criam o tal jogo-paródia dos anos de chumbo argentinos - e nesse contexto entram hackers e cenas de sexo grupal filmadas e jogadas na rede.

As investigações para o romance, iniciado em 2005, incluíram aprendizados sobre o modo de atuação dos hackers. "Pensei no hacker como forma de questionar o relato da história. Isso vale tanto para o relato da memória oficial, no caso da Argentina dos anos 70, quanto para um outro relato global que tem a ver com o Google como uma espécie de autor cuja narrativa é alimentada por nós, os personagens, que oferecemos dados de nossas vidas. Na Europa há uma grande discussão sobre por que guardam tantas informações da gente. Esse é um poder enorme e sinistro", diz.