Poética da imagem aparece já nos primeiros trabalhos

Primeiro, um ideal da forma como composição do quadro e disposição dos volumes. Uma harmonia do quadro e dos movimentos, um equilíbrio que se dá exatamente pela possibilidade do desequilíbrio. A fotografia dos artistas circenses que está no alto desta página é bom exemplo dessa disposição. Note o perfeito balanço do trio de equilibristas, numa pose inusitada, perfeita, que cativa ainda mais o olhar pela presença um tanto misteriosa do personagem em primeiro plano.

Por que ele está lá, quando explicitamente o "tema" da imagem são os artistas? É uma presença que destaca, por paradoxo, aquilo que se passa às suas costas. Mas é também um elemento que empresta certa estranheza à fotografia. Quem seria ele? Um empresário? Um espectador? Por que está com a mão em concha ao lado da boca? O que procura dizer? A quem? Não sabemos nada disso pela mera observação da imagem. Mas tudo o que não sabemos estimula a nossa imaginação.

O que remete a outra característica de Kubrick: o culto da ambiguidade. Ele sabia que a imagem precisa ser clara e, ao mesmo tempo, ambivalente. Dessa dupla face ela tira a sua força, pois, sendo clara, atinge diretamente o sentido do espectador; e sendo ambígua, explode numa polifonia de sentidos possíveis.

É assim nas fotos; será assim nos filmes. Adivinha-se, nessa constância, uma disposição estética, uma "poética" da imagem, cara a Kubrick. São suas palavras: "Sempre pensei que uma ambiguidade crível, realística de verdade, constitua a melhor forma de expressão. E isso por diversas razões. Primeiro de tudo, ninguém gosta que as coisas lhe venham explicadas, ninguém gosta que a verdade do que está acontecendo lhe chegue mastigada E, coisa ainda mais importante, ninguém sabe de verdade o que seja o real ou o que esteja acontecendo. Acredito que uma verdadeira, perfeita ambiguidade, seja alguma coisa que pode ter diversos significados, cada um dos quais detém algum aspecto da realidade, e cada dos quais, ao mesmo tempo, induz o observador a mover-se emocionalmente na direção em que desejamos que ele se mova. Creio que uma asserção clara, literal e "objetiva" seja em si mesma falsa e não terá jamais o poder que pode ter uma perfeita ambiguidade."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos melhores filmes de Kubrick - e os melhores são quase todos - reencontram-se essas características, que já podem ser intuídas nas fotos. A imagem costuma ser clara e misteriosa a um tempo, como se Kubrick trabalhasse no limite do hiper-realismo. Aparecem, independentes do tema - seja na ficção científica de 2001, na distopia social de Laranja Mecânica ou num drama histórico e amoroso como Barry Lyndon.