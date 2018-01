Poetas apoiam Ernesto Cardenal para Nobel de Literatura

O poeta e sacerdote Ernesto Cardenal recebeu o respaldo de pelo menos 150 poetas de 58 países para sua indicação ao Prêmio Nobel de Literatura de 2010. Cardenal, que foi ministro da Cultura durante o primeiro governo sandinista (1979-1990), recebeu o apoio dos escritores participantes do 6º Festival Internacional de Poesia, realizado em Granada, na Nicarágua.

"Cardenal é a lenda viva mais importante no cenário mundial", disse o poeta salvadorenho Mario Noel Rodríguez ao apresentar a proposta.

Além de Cardenal, a Sociedade Geral de Autores e Editores indicou à academia sueca os nomes do argentino Ernesto Sábato e do espanhol Miguel Delibes. A vencedora da última edição do prêmio foi a escritora de origem alemã Herta Müller.