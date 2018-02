Poeta Manoel de Barros ganha mais um prêmio literário

O poeta mato-grossense conquistou o prêmio de melhor artista da recente produção cultural brasileira. Aos 93 anos, Manoel de Barros lançou neste ano um novo livro, "Menino do Mato", e sua "Poesia Completa" (Editora Leya, 96 págs., R$ 29,90 e 496 págs, R$ 69,90).

O autor de Gramática expositiva do chão: Poesia quase toda, entre quase 30 obras, conquistou por duas vezes o Prêmio Jabuti, além de ganhar o Prêmio Academia Brasileira de Letras (com o livro Exercício de Ser Criança) e o Prêmio Nacional de Literatura do Ministério da Cultura, pelo conjunto da obra, entre vários outros.

O poeta é tema de um documentário poético, premiado no Festival de Paulínia de 2009: "Só Dez Por Cento É Mentira", do diretor Pedro Cezar.

Confira a lista dos premiados:

Artista do Ano

Manoel de Barros

Personalidade Cultural do Ano

Boris Schnaiderman

Melhor Exposição

Faustus - José Rufino

Melhor Filme Nacional

Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo - Karim Aïnouz e Marcelo Gomes

Melhor Espetáculo de Dança

Sapatos Brancos - Núcleo Artístico Luis Ferron

Melhor Espetáculo de Teatro

Vida - Cia. Brasileira de Teatro

Melhor CD Erudito

Obras Completas para Violão Solo - Fábio Zanon

Melhor Livro

Esquimó - Fabrício Corsaletti

Melhor Show

Gainsbourg Imperial - Orquestra Imperial tocando Serge Gainsbourg com Caetano

Melhor CD Popular

Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz - Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

Melhor Arte Digital

Fita Amarela - Leandro Araújo e Romulo Fróes

Melhor Programação Cultural

Instituto Inhotim