Poeta lança livros ilustrados em Jundiaí Aguinaldo Bastos lança nesta segunda-feira às 20 horas, em Jundiaí, dois livros de poesia - Ouvindo Estrelas e O Náufrago Negro -, editados pela Auderi Martins, que reúnem poemas sobre a escravidão. Os livros têm 50 ilustrações inéditas do pintor Inos Corradin, marcam a participação do autor nas atividades ligadas ao Dia da Consciência Negra e têm prefácios do pastor Jonas Rezende. O lançamento será no Centro de Convenções e Exposições João Guimarães Rosa que fica na Av. Dr. Cavalcanti, 396. O kit com os dois volumes custa R$ 60,00; aposentados e membros da Associação dos Aposentados de Jundiaí e região pagam metade do preço.