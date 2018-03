POETA GAY RECITARÁ NA POSSE DE OBAMA O premiado poeta gay cubano-americano Richard Blanco será o primeiro hispânico e homossexual a recitar um poema na posse de um presidente americano. Blanco, de 44 anos, será também o mais jovem a ler uma composição própria, quando subir ao palco da cerimônia de inauguração do segundo mandato de Barack Obama, no dia 21 de janeiro. O presidente ajudou a escolher Blanco pessoalmente, e disse sentir-se honrado pelo fato do poeta ter aceitado seu convite. "A poesia de Richard se encaixará perfeitamente em uma cerimônia que celebra a força do povo Americano, e a diversidade da nação" disse Obama./EFE