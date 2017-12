Poeta espanhol Antonio Gamoneda vence Prêmio Cervantes O poeta espanhol Antonio Gamoneda venceu nesta quinta-feira o Cervantes de Literatura, prêmio mais prestigioso da literatura em língua espanhola. O Ministério de Cultura da Espanha reconhece com este prêmio o conjunto da obra de um escritor. O vencedor do Cervantes, que leva para casa 90.430 euros, foi anunciado pela ministra de Cultura da Espanha, Carmen Calvo, após a reunião do júri, presidido pelo diretor da Real Academia Espanhola, Víctor García da Concha. Gamoneda, de 75 anos, uma das vozes mais fortes e singulares da poesia em língua espanhola, ganhou ao longo de sua vida prêmios como o Nacional de Poesia, Castilla y León e Reina Sofía de Poesia Ibero-Americana. Gamoneda era considerado um dos favoritos ao Cervantes 2006, ao lado de seus compatriotas Juan Marsé, Juan Goytisolo e Ana María Matute. O prêmio, considerado o Nobel das letras hispânicas, foi concedido em 2005 ao escritor mexicano Sergio Pitol.