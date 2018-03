O poeta e roteirista italiano Antonio Guerra, conhecido como Tonino, morreu nesta quarta-feira em Santarcangelo di Romagna, na Itália, aos 92 anos, segundo uma nota da prefeitura.

Guerra foi um dos roteiristas italianos mais conhecidos mundialmente, autor com Federico Fellini do filme vencedor do Oscar Amarcórd.

Ele tem mais de 120 filmes, 12 com Michelangelo Antonioni e cinco com Fellini.