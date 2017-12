Poeta e ator Mário Lago vira hit no Twitter Túnel do tempo não tem limite em rede social. Morto em 2002, Mário Lago entra para a cultura pop ao estrear nos Trending Topics (TTs) Brasil do Twitter. O nome do poeta e ator foi um dos dez assuntos mais comentados durante o capítulo de estreia de Dancin'Days no canal Viva. A própria novela de Gilberto Braga também esteve no TT - ficou na lista de 0h às 9h40, e na reapresentação, de 13h30 até 15h30. Só a hashtag "#DancinDaysNoVIVA" gerou 3.690 tweets de segunda para terça. Lauro Corona, morto em 1989, também entrou no TT Brasil. Houve até quem se queixasse de não conseguir acompanhar todos os tweets sobre a novela.