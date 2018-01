Poeta e ativista, autor gerou polêmica com atuação política

Ganhou o prêmio PEN em 2006 por Tales of theOut and the Gone, mas ficou famoso quando, em 2003, perdeu o título de Poeta Laureado de Nova Jersey pela publicação do poema Somebody Blew Up America (Alguém Explodiu a América), no qual perguntava: "Quem sabia que o World Trade Center seria bombardeado?", insinuando que dentro dos Estados Unidos já se sabia sobre os ataques de 11 de setembro.

Baraka apoiou o regime de Fidel Castro em Cuba Libre e escreveu sobre música, como em Blues People: Negro Music in White America.

Recebido sempre com críticas divididas, suas afirmações, com uma linguagem violenta e uma visão radical do conflito racial, passaram telo teatro, pela poesia e por suas declarações à imprensa, como quando disse: "Não vejo nada de mau em odiar os brancos." / EFE