Poeta cubana ganha prêmio Pablo Neruda A poeta cubana Josefina García Marruz, de 83 anos, sentiu-se honrada com o Prêmio Iberoamericano de Poesia que ganhou no Chile porque ?leva o nome de (Pablo) Neruda?, o qual considera um dos poetas mais importantes da América Latina. A premiação também lhe fez lembrar ?com especial carinho da poeta chilena Gabriela Mistral (1889-1957)?. Josefina é a primeira mulher ibero-americana que leva o prêmio desde a sua criação, em 2004. Ela receberá o prêmio das mãos de Michelle Bachelet, presidente do Chile, em julho. Entre suas obras, destacam-se Poemas (1942), Las Ciudades Perdidas (1951) e Habana del Centro (1997).