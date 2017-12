Poeta brasileira Vera Lúcia de Oliveira é finalista em Roma A poeta brasileira Vera Lúcia de Oliveira está entre os três finalistas do Prêmio Internacional de Poesia Píer Pasolini, concedido pela Prefeitura de Roma, com o apoio do Goethe Institut di Roma, com a obra No Coração da Boca (Escrituras). Durante a cerimônia oficial de premiação será anunciado o nome do vencedor do prêmio, que receberá 4 mil, enquanto os outros dois finalistas receberão, cada um, 2 mil. Foram inscritos 142 livros. O prêmio é dirigido a autores italianos, que publicaram na Itália, e o livro de Vera Lúcia, escrito originalmente em italiano, foi considerado uma das três melhores obras de poesia publicadas no país, em 2005.