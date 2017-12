Poeta argentino Juan Gelman vence prêmio Cervantes

O poeta argentino Juan Gelman ganhou nesta quinta-feira, 29, o prêmio Cervantes, considerado o mais importante prêmio literário concedido a autores de língua espanhola. O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura espanhol César Antonio Molina. Junto com o prêmio, Gelman vai receber 90.450 euros. O jurado foi presidido por Víctor García de la Concha, diretor da Real Academia Espanhola, responsável pela regulamentação do idioma castelhano. Gelman, de 77 anos, já recebeu durante sua carreira o Prêmio Nacional de Poesia, na Argentina, o Prêmio de Literatura Latino-Americana e do Caribe Juan Rulfo, o Prêmio Ibero-Americano de Poesia Pablo Neruda e o Prêmio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americano. Entre os seus livros traduzidos para o português estão Amor que serena, termina? (2001), Isso (2004) e Com/Posições - Com/Posiciones (2007).