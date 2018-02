Poesia paulistana em show e debate

O poeta Ademir Assunção e o compositor Madan apresentam-se hoje, às 18 horas, no saguão do Centro Cultural Banco do Brasil. Após o show, os dois artistas discutem, das 19h30 às 21h30, a nova poesia paulistana, em debate mediado pelo repórter do Caderno 2 Jotabê Medeiros. O evento é parte do programa Radiografia Cultural: Periferia e Underground em São Paulo. O show e o debate são gratuitos e as senhas devem ser retiradas na bilheteria do CCBB, na Rua Álvares Penteado, 112, Sé, telefone 3113-3651, uma hora de antecedência. Vans fazem o transporte gratuito partindo da Rua da Consolação, 228, e da Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua da Quitanda.