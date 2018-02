Poesia de Gullar chega aos palcos do Rio e São Paulo

Gullar, festejado por seus 80 anos em 2010, quando recebeu o Prêmio Camões, arrisca dizer que tenha sido a última peça a levar sua assinatura. "Meu principal modo de expressão é a poesia", diz, concluindo não ter "compromisso de escrever para teatro". A declaração foi feita na última quinta-feira, dia em que esteve na Academia Brasileira de Letras para mais uma láurea: o Prêmio Machado de Assis na categoria infanto-juvenil, pelo livro "Zoologia Bizarra".

"Um Rubi no Umbigo", cuja montagem original foi dirigida por Bibi Ferreira, tendo Rogério Fróes, Ana Lúcia Torre e Osmar Prado no elenco, fala de um rapaz de 20 anos que, desde bebê, tem encravado no umbigo um rubi valiosíssimo. A pedra fora colocada para lhe salvar a saúde; muitos anos depois, quando o dinheiro aperta, acaba por virar objeto de cobiça de sua família. Sua vida passa a correr risco.

"A história saiu de uma notícia que eu li no jornal. O final era muito para baixo, então troquei por outro mais leve. Na época, meu amigo Zuenir Ventura veio brincar comigo: ''Se isso é comédia, não me chame quando você fizer uma tragédia!''", contou Gullar. A nova versão, com Stela Freitas, Claudio Mendes e outros cinco atores, e direção de André Paes Leme, fica até o dia 4 de setembro na Caixa Cultural (Avenida Chile 230, centro do Rio).

"O Homem Como Invenção de Si Mesmo" parte da ideia, defendida há muito pelo poeta, de que a vida do homem é ele quem inventa. No monólogo, o ator desenvolve essa noção escrevendo uma peça sobre o assunto. "É genial, como tudo o que ele faz. Fala de Da Vinci a Arthur Bispo do Rosário, trata de religião, arte, cultura. Tem muita ironia e comentários ácidos sobre o comportamento humano", adianta o diretor, Robson Phoenix.

Osmar Prado volta a encenar Gullar. Os créditos têm outros nomes de peso confirmados, segundo Phoenix: o cenário será do artista plástico Siron Franco, e a trilha sonora, de Adriana Calcanhotto. Os produtores já conseguiram a chancela da Lei Rouanet, e agora procuram patrocínio para estrear entre o fim de 2011 e o início de 2012. O projeto prevê a partida, depois de São Paulo, para o Rio, cidade com a qual o poeta comemora, neste 2011, 60 anos de vida comum. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.