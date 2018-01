Poesia de Chico Buarque é tema de sarau no Café Braverie Nesta terça-feira, a partir das 19 horas, a educadora Marisa De Mitri coordena um sarau para debater a poesia de Chico Buarque, no Café Braverie. O encontro, parte da série "Poética Escondida num Canto - Letras, Texto e Contexto da Poesia de Chico Buarque", dará destaque à vertente social e às obras que falam de romance e paixão, incluindo temas como carnaval e futebol. Além de debater as construções literárias do autor, a educadora abordará questões humanas, políticas e de parcerias de Chico Buarque com Tom Jobim e Milton Nascimento. Café Braverie. Rua Joaquim Antunes, 48. Hoje, às 19 horas. R$ 80. Mais informações: (11) 6168-5641.