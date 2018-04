Poesia conduz coreografia do espetáculo 'Rimas no Corpo'

Espetáculos para diferentes públicos agitam São Paulo neste fim de semana. Da Bélgica para a programação do teatro Alfa, a Cie. Feria Musica apresenta o espetáculo Le Vertige du Papillon. Já a experimentada intérprete-criadora Mariana Muniz estréia sábado Rimas no Corpo, na Unidade Provisória do Sesc. Os belgas buscam na pesquisa de diferentes linguagens, como dança, música e artes circenses, um jeito próprio de envolver o público. O espetáculo nasce com a idéia de liberdade, quando uma borboleta se liberta de seu casulo e descobre, pela primeira vez, a alegria de voar e a beleza das cores. A imagem poética ganha força com os movimentos vigorosos e acrobáticos da trupe dirigida por Phillippe de Coen e pela trilha cuidadosamente montada pelo compositor Benot Louis. Instrumentos de corda, sopro e percussão são tocados ao vivo. A coreografia se baseia na tensão entre o equilíbrio do circo e o desequilíbrio da dança contemporânea. Já Mariana Muniz apresenta o diálogo entre a dança e a poesia em Rimas no Corpo. A pesquisa não é nova, Mariana já discutiu a relação entre a sonoridade do poema e o corpo a partir dos textos da portuguesa Florbela Espanca em Dantea. Neste novo solo, o público poderá conferir o desenvolvimento da linguagem coreográfica da intérprete. "Parti da poesia de Arnaldo Antunes, mais especificamente o que o sentido das palavras sugerem para a criação de um movimento. Por se tratar de poesia concreta, levo em conta também o movimento das palavras impressas no papel", explica Mariana. Rimas no Corpo não apresenta uma estrutura narrativa e ninguém declama poemas em cena. A coreografia se completa com a trilha sonora assinada por Ricardo Severo inspirada nas músicas de Arnaldo Antunes e nas projeções audiovisuais. O público também é convidado a participar de um debate no dia 30, com a presença das professoras Maria Lucia Lee (Unicamp) e Valéria Cano Bravi (Univ. Anhembi-Morumbi). Cie. Feria Musica. Teatro Alfa (1.134 lug.). Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. 6.ª e sáb., 21 h; dom., 18 h. R$ 40 a R$ 90 Rimas no Corpo. Livre. 40 min. Unidade Provisória Sesc Avenida Paulista - Espaço Décimo Primeiro Andar (40 lug.). Avenida Paulista, 119, tel. 3179-3700. Sáb. e dom., 20 h. R$ 5 a R$ 10. Até 9/9